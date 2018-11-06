المُدير التقني لـ”رالي الجزائر” :”على السائقين الحذر لأنهم سيمرون على أنابيب البترول”

الرياضة
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المُدير التقني لـ”رالي الجزائر” :”على السائقين الحذر لأنهم سيمرون على أنابيب البترول”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف المُدير التقني والإداري لـ”رالي الجزائر”، رشيد مداد بأن المرحلة الخامسة للسباق، ستعرف مرور السائقين على أنابيب البترول.

وقال لوكالة الأنباء الجزائرية :”يجب على السائقين أن يحذروا كثيرا خلال هذه الجولة، لأنهم بمُحاذاة أنابيب البترول”

وقال :”المضمار شاسع وتقنيا، وأعتقد بأنه سينال إعجاب السائقين، لأنه يتطلب حيلة في التعامل معه”.

وواصل في نفس السياق :”الجولة ستعرف المرور على مناطق خلابة، ستدهش لامحالة المُشاركين الأجانب

وإنطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء المرحلة الخامسة لـ”رالي الجزائر الدولي”، والتي ستمتد لـ344 كلم مابين “تيميمون” و”المنيعة”.


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