المُدير التقني لـ”رالي الجزائر” :”على السائقين الحذر لأنهم سيمرون على أنابيب البترول”

كشف المُدير التقني والإداري لـ”رالي الجزائر”، رشيد مداد بأن المرحلة الخامسة للسباق، ستعرف مرور السائقين على أنابيب البترول.

وقال لوكالة الأنباء الجزائرية :”يجب على السائقين أن يحذروا كثيرا خلال هذه الجولة، لأنهم بمُحاذاة أنابيب البترول”

وقال :”المضمار شاسع وتقنيا، وأعتقد بأنه سينال إعجاب السائقين، لأنه يتطلب حيلة في التعامل معه”.

وواصل في نفس السياق :”الجولة ستعرف المرور على مناطق خلابة، ستدهش لامحالة المُشاركين الأجانب

وإنطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء المرحلة الخامسة لـ”رالي الجزائر الدولي”، والتي ستمتد لـ344 كلم مابين “تيميمون” و”المنيعة”.