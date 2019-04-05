المُدير الرياضي الجديد لـ”نيس” يصدم “عطّال”

أغلق “جيل غريموندي”، المُدير الرياضي الجديد لنادي “نيس” الأبواب على الدولي الجزائري، “يوسف عطّال”، مع إقتراب إفتتاح الميركاتو الصيفي 2019.

وكشف اللاعب السابق لـ”آرسنال”، بأن إدارة “العقبان”، لا تنوي بأي شكل من الأشكال التخلي عن نجمها الصاعد، في المُستقبل القريب.

وصرّح خلال ندوة صحفية عقدها في مقر الفريق :”الأكيد، هو أن يوسف عطّال لن يتحرك الموسم القادم، سيبقى معنا لامحالة”.

يُشار بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل” لا يزال مُرتبطا بعقد طويل الأمد مع أبناء الجنوب الفرنسي، يستمر الى غاية 2023.

وجاءت هذه التصريحات مُتناقضة مع ، والذي أكد بأنه لن يتردد في التخلي عن لاعبه في حالة وصول عرض كبير.