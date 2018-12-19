المُدير الرياضي السابق لـ”اليوفي” مُعجب بـ”أوناس”

أبدى، “لوتشيانو موجي”، المُدير الرياضي السابق لـ”جوفنتوس”، إعجابه الشديد بالدولي الجزائري، آدم أوناس، لاعب نابولي، مؤكدا بأنه يمتلك موهبة كبيرة.

وصرّح لموقع “أريا نابولي” :”أوناس عنصر يلفت الإنتباه بفضل قدراته الفنية، وقدرته على صناعة الفارق بشكل سريع، عند دخوله بديلا”.

وأردف :”هناك حديثه عن رحيله، ولكني أرى في إستمراره مع البيرتينوبي خيارا مثاليا، خاصة وأن الفريق يلعب على عدة جبهات”.

ويمتلك الجناح الطائر العديد من المُقترحات، لتغيير الأجواء في الميركاتو الشتوي، أبرزها من “كييفو فيرونا”، “فروزنينوني” و”أودونيزي” الراغبين في إستعارته.