المُدير الرياضي لبارما مُعجب بأوناس

دخل الدولي الجزائري، آدم أوناس حسابات العائد لـ”السيري آ”، “بارما”، والذي قدم عرضا لنابولي، للإستفادة من خدماته على شكل إعارة.

وأشار موقع “بارما توداي” الإيطالي للإعجاب الكبير الذي يُظهره المُدير الرياضي لـ”الجيالو بلو”، دانييلي فاجيانو، بمؤهلات خريج مدرسة “أفسي تور”.

ويُعتبر العائد لحظيرة الكبار، ثالث المُهتمين بصاحب الـ21 عاما بعد كل من “ساسولو” و”سامبدوريا” اللذين طلبا الإستفادة منه، الشتاء الماضي.

يُذكر بأن “آدم أوناس” مُرشح للإستمرار موسما إضافيا مع “نابولي”، لرغبة “كارلو أنشيلوتي”، المُدرب الجديد لـ”البيرتينوبي” في منحه الفُرصة مُستقبلا.