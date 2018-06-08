المُدير الرياضي لبارما مُعجب بأوناس

الرياضة
  • -
  • 0
المُدير الرياضي لبارما مُعجب بأوناس
بقلم إسماعيل عشاش

دخل الدولي الجزائري، آدم أوناس حسابات العائد لـ”السيري آ”، “بارما”، والذي قدم عرضا لنابولي، للإستفادة من خدماته على شكل إعارة.

وأشار موقع “بارما توداي” الإيطالي للإعجاب الكبير الذي يُظهره المُدير الرياضي لـ”الجيالو بلو”، دانييلي فاجيانو، بمؤهلات خريج مدرسة “أفسي تور”.

ويُعتبر العائد لحظيرة الكبار، ثالث المُهتمين بصاحب الـ21 عاما بعد كل من “ساسولو” و”سامبدوريا” اللذين طلبا الإستفادة منه، الشتاء الماضي.

يُذكر بأن “آدم أوناس” مُرشح للإستمرار موسما إضافيا مع “نابولي”، لرغبة “كارلو أنشيلوتي”، المُدرب الجديد لـ”البيرتينوبي” في منحه الفُرصة مُستقبلا.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital