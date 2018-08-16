المُدير الرياضي لـ”فينرباتشي” :”سعداء بضم سليماني ونُسابق الزمن لتأهيله”

أكد “داميان كومولي” المُدير الرياضي لنادي “فينرباتشي” بأن إستقدام الدولي الجزائري، إسلام سليماني، كان بمثابة أولوية لإدارته خلال هذه الصائفة.

وصرّح الفرنسي قائلا :”التيار مر جيدا مع إسلام، لقد كان مُتحمسا للعب معنا، مما جعلنا نحسم صفقة إعارته مع ليستر”.

وأردف :”الآن نحن نعمل بشكل مُكثف من أجل تأهيل سليماني، ونأمل أن يكون بمقدوره تدعيم تشكيلتنا بداية من يوم السبت”.

يُذكر بأن “سوبر سليم” فشل باللحاق بمُباراة المُلحق المؤهل لرابطة الأبطال الأوروبية، والذي شهد إقصاء فريقه الجديد على يد “بنفيكا”.