المُدير الرياضي لـ”كييفو” يكشف موقفه من ضم “أوناس”

كشف “جيانكارلو رومايروني” المُدير الرياضي لنادي “كييفو فيرونا”، بأن فريقه مُهتم فعليا بإستقدام الدولي الجزائري، آدم أوناس، خلال الميركاتو الشتوي.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”نعم هناك رغبة حقيقية من طرفنا لضم هذا اللاعب، ولكن الكلمة الأخيرة تبقى لإدارة نابولي”.

وأضاف :”موقف أوناس سيتحدد وفقا لوقت اللعب الذي سيُمنح له من طرف أنشيلوتي، والأمور ستكون أكثر وضوحا في الأسابيع القادمة”.

يُشار بأن “كييفو” سيجد صعوبات كبيرة لخطف الجناح الصاعد، نظرا للمُنافسة التي سيجدها من “فيورنتينا” و”جنوى” الساعين أيضا لإستعارته هذا الشتاء.