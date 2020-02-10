المُدير الرياضي لنيس :”قُمنا بإستثناء وحيد مع عطّال”

كشف جوليان فورنيي، المدير الرياضي لنادي نيس، بأن إدارته خصت الدولي الجزائري يوسف عطّال، بمعاملة خاصة، عندما قررت رفع راتبه.

وصرّح قائلا لجريدة “ليكيب” :”عندما نستقدم لاعبا، نُوضح في عقده بأننا لن نتحدث عن زيادة في راتبه، إلا بعد سنتين”.

وواصل :”هناك بعض الحالات الإستثنائية، مثلما حدث مع عطّال، والذي قررنا منحه راتبا أكبر، بعد أول موسم له معنا”.

وأوضح الإداري، بأن هذه الخطوة، كانت بغرض تحفيز اللاعب مُتعدد المناصب على الإستمرار مع أبناء الجنوب الفرنسي.

وأكد في نفس الوقت، بأن صاحب الإنطلاقات السريعة، إستحق هذه الترقية، نظرا لمُستوياته العالمية منذ وصوله للعقبان.