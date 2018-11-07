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المُدير العام لـ”أوريدو” :”رعاية المنتخب الوطني أولويتنا”

الرياضة
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المُدير العام لـ”أوريدو” :”رعاية المنتخب الوطني أولويتنا”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف المُدير العام لشركة “أوريدو”، عبد اللطيف حمد دفع الله، بأن مُتعامل الهاتف النقال مُهتم كثيرا، بالعودة لرعاية المنتخب الوطني.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”نحن مُتغلغلون كثيرا في المجتمع الجزائري، وكل مايحبه الجزائريون فإننا نُحبه، هذا أمر مفروغ منه”.

ليُواصل :”كلمة المنتخب الوطني، تكيفنا بأن نتقدم لرعايته، لذلك من أولية أولياتنا هي التقدم من أجل رعاية الخضر في المُستقبل القريب”.

وجاءت تصريحات “حمد دفع الله”، بمناسبة الندوة الصحفية التي تلت توقيع مؤسسته لعقد شراكة مع كبير الغرب الجزائري، مولودية وهران.


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