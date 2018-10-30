المُدير العام لـ”أوريدو” :”مولودية الجزائر فريق كبير وهذه مُدة شراكتنا معه”

الرياضة
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المُدير العام لـ”أوريدو” :”مولودية الجزائر فريق كبير وهذه مُدة شراكتنا معه”
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى المُدير العام لشركة “أوريدو”، عبد اللطيف حمد دفع الله، عن رضاه بعد توقيع عقد شراكة مع مولودية الجزائر.

وقال في ندوة صحفية تلت حفل التوقيع :”نحن سعداء، وإن شاء الله سيكون كلا الطرفين فائزا في هذا العقد”.

وواصل :”مولودية الجزائر شرفت الجزائر كثيرا، وبصفة أخص عندما تحصلت على لقب كأس إفريقيا”.

وأردف :”مُدة العقد سنة قابلة للتجديد، وإن شاء الله ستكون مدى الحياة مثلما قال قاسي السعيد “يضحك”.

ليستدرك بعدها ويُوضح بأن مُدة العقدة مُستمرة لثلاثة سنوات كاملة.

وختم :”نفخر كثيرا بدعم هذا الفريق الكبير، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الجزائر”


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