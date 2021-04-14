المُرشح لرئاسة الفاف يرد على بيان “بلماضي” الصادم !

رد المترشح لرئاسة الفاف “شرف الدين عمارة” على بيان الناخب الوطني جمال بلماضي مؤكدا أنه ليس مُرشح السلطة.

عمارة قال سهرة اليوم الأربعاء في ندوة صُحفية عقدها بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة لشرح برنامجه:”أنا لست مرشحًا لأحد، أنا مرشح الجمعية العمومية”.

وبخصوص البيان الذي أصدره الناخب الوطني جمال بلماضي عبر الموقع الرسمي للفاف علق شرف الدين عمارة:”

“بلماضي محق تمامًا في رد فعله بهذه الطريقة للدفاع عن مصالح المنتخب الوطني لكن لم يكن لدي إمكانية الوصول إليه وليس لدي أي صفة للتواصل معه كمرشح لرئاسة الفاف”.