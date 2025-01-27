المُسلمون يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج

يحتفل المسلمون في بلدان العالم المختلفة بذكرى الإسراء والمعراج، وهو اليوم الذي قام به النبي محمد برحلة الإسراء من المسجد الحرام الى المجسد الأقصى. ومن ثم المعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة.

وتعد الإسراء والمعراج مناسبة عظيمة يمكن إحياؤها بالعديد من العبادات. مثل الصلاة، الذكر، الدعاء، والاستغفار، وفى هذه المناسبة تقام الأمسيات الدينية وتتضمن تلاوة قرآنية وابتهالات دينية .

كما يعد صيام يوم 27 رجب من الأعمال المستحبة عند الفقهاء، وهو تعبير عن الفرح والامتنان. بما أنعم الله به على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العظيمة.

وتعد “الإسراء والمعراج” من أهم الأحداث التي مر بها الإسلام منذ نشأته، وهي مناسبة دينية لدى المسلمين يتذكرون فيها “أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصرفاته لتكون النور الذي أضاء الحياة وطريق الهداية”.