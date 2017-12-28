“المُشرد” قد يعود إلى الملاعب مُجددا

أكد النجم الدولي البرازيلي السابق “أدريانو” رغبته في العودة مُجددا إلى الملاعب بعد توقفه عن مُمارسة كرة القدم منذ سنوات.

وقال “المُهاجم الضخم” لقناة “سبورت تيفي” بعد خوضه لقاء خيري نظمه الأسطورة البرازيلية السابق “زيكو” سهرة الأربعاء بملعب “ماراكانا” الشهير.

“سنرى ما الذي سيحدث في المُستقبل.. سأعمل بكل قوة من أجل العودة في أقرب فرصة ممكنة”.

وقدم لاعبُ الإنتر السابق صاحبُ 35 سنة أداء رائعا في هذا اللقاء الإستعراضي حيث سجل هدف ومنح تمريرة رائعة حاسمة.

وكان “أدريانو” قد توقف عن مُمارسة كرة القدم بسبب إدمانه الخمور وظهر في عديد الصور مؤخرا في شكل “مافيا الشوارع”.