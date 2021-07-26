المُصارع السوداني يسير على خطى نورين وينسحب من أولمبياد طوكيو

إنسحب المُصارع السوداني في رياضة الجيدو محمد عبد الرسول من أولمبياد طوكيو 2020 بسبب احتمالية ملاقاته لاعبًا من الكيان الصهيوني في دور الـ32 من المنافسة.

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، فإن عبد الرسول تم اعتباره مهزومًا بسبب ارتكاب انتهاك جسيم ومحظور للغاية في المنافسة الرياضية.

المُصارع السوداني محمد عبد الرسول هو ثاني رياضي في أولمبياد طوكيو، ينسحب من المنافسة بعد الجزائري فتحي نورين، بسبب رفضهما مواجهة منافسين من الكيان الصهيوني.

وكان المُصارع الجزائري فتحي نورين قد إنسحب أيضا لذات السبب تأكيدا لمساندتهما للقضية الفلسطينية، ورفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.