“المُقاطعة” عنوان المكتب الفيدرالي الجديد

كانت المُقاطعة العنوان الأبرز، لإجتماع المكتب الفيدرالي الذي إنعقد صبيحة اليوم الأحد بمقر الفاف بدالي براهيم، وسط إنتقادات لاذعة للرئيس شرف الدين عمارة من طرف أعضاء مكتبه.

وغاب سبعة أعضاء على رأسهم نائبه ياسين بن حمزة، وعمار بهلول، بسبب عدم رضاهم عن طريقة تسيير خليفة خير الدين زطشي، للأمور داخل الإتحاد الجزائري لكرة القدم، والذي يتم حسب المعنيين بالأمر بشكل “شخصي” لا جماعي.

ويُنتظر أن تشهد الساعات والأيام القليلة القادمة، تطورات جديدة في هذه القضية، خاصة وأن المُقاطعين عازمون على وضع النقاط على الحروف مع شرف الدين في أقرب الآجال الممكنة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يُنتقد فيها عمارة، بخصوص إنفراده بالقرارات، بإعتباره عاش نفس السيناريو مع عندما كان يترأس شباب بلوزداد.