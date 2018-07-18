المُقتصدون يهددون الدّخول المدرسي المقبل بتيسمسيلت

فشلُ مديرية التربية في تسوية المشاكل التي شلت القطاع أجبرهم على الخروج للشارع

حشدت صبيحة اليوم اللجنة الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية إطاراتها أمام مبنى المديرية.

وهذا تنفيذاً لما جاء في بيان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 جويلية والذي تقرر فيه تنظيم وقفةٍ للاحتجاج على المضايقات وإثارة النّزاعات داخل المؤسسات التربوية والتطهير التعسفي للمقتصدين.

واشار البيان المختصَر الى انزلاقات في الإجراءات العقابية أرجعها إلى كسّرِ الادارة للحدود التي فرضتها النشرات الوزارية.

كذلك غياب الشفافية في الحركة النّقلية للموظفين حيث أُلغي احتساب نقاط النتائج المدرسية في حالاتٍ وحُجب سلّمُ التنّقيط.

كما التزمت اللجنة في بيانها بالتضامن مع قضايا المنازعات بين المقتصدين ومصلحة الموظفين.

وفي حديثِ ممثلٍ عن اللجنة لـ “النهار أونلاين” قال أنّ خطوة التصعيد في الاحتجاج واردة مع الدخول الاجتماعي المقبل للإنذار مِن أنّ أيَّ تغاضٍ من المديرية لتصحيح سياستها ستتحمل لوحدها مسؤوليته.