عاجل

المُكلف بأكاديمية الفاف يرد على “تُهمة” تفضيل لاعبي بارادو!

الرياضة
  • -
  • 0
المُكلف بأكاديمية الفاف يرد على “تُهمة” تفضيل لاعبي بارادو!
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح فيسنتي جيرونا، المُكلف بأكاديمية الفاف، على أن كل ما يُقال بشأن منح الأولوية للاعبي نادي بارادو، مُجرد دعاية مُغرضة.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم :”أضمن وأؤكد، بأن جميع اللاعبين الذين إنتقيناهم يستحقون تواجدهم في الأكاديمية”.

وواصل :”نسبة مئة بالمئة من العناصر الموجودة هنا، تم إختيارها من طرفي، ولا يوجد أي ضغط فُرض عليّ بأي شكل”.

وختم :”الرئيس زطشي منحني البطاقة البيضاء للقيام بعملي هنا، وبالتالي فأنا مُركز على إختيار الأفضل والعمل على تكوينهم بطريقة إحترافية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=740527

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com