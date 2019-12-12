المُكلف بأكاديمية الفاف يرد على “تُهمة” تفضيل لاعبي بارادو!

أوضح فيسنتي جيرونا، المُكلف بأكاديمية الفاف، على أن كل ما يُقال بشأن منح الأولوية للاعبي نادي بارادو، مُجرد دعاية مُغرضة.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للإتحاد الجزائري لكرة القدم :”أضمن وأؤكد، بأن جميع اللاعبين الذين إنتقيناهم يستحقون تواجدهم في الأكاديمية”.

وواصل :”نسبة مئة بالمئة من العناصر الموجودة هنا، تم إختيارها من طرفي، ولا يوجد أي ضغط فُرض عليّ بأي شكل”.

وختم :”الرئيس زطشي منحني البطاقة البيضاء للقيام بعملي هنا، وبالتالي فأنا مُركز على إختيار الأفضل والعمل على تكوينهم بطريقة إحترافية”.