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المُلاكمة الألمانية “هاسنون” تفوز بنزالها رغم إصابتها المُرعبة !

الرياضة
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المُلاكمة الألمانية “هاسنون” تفوز بنزالها رغم إصابتها المُرعبة ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

فازت المُلاكمة الألمانية الشابة شايان هاسنون على مُنافستها الأوكرانية ألينا زايتسيفا في النزال الذي جمع بينهما ببطولة ألمانيا الدولية.

فوز “هاسنون” وتتويجها  بحزام بطولة ألمانيا للملاكمة جاء رغم الإصابة المُرعبة التي تعرضت لها أثناء النزال ما جعل رأسها ينتفخ بنحو مُخيف.

شاين هاسنون اصطدمت بمُنافستها ألينا زايتسيفا لكن حكم النزال أمر بمواصلة القتال لتفوز الملاكمة الألمانية نتيجة حصولها على قرار تقني من قبل الحكام.

المُلاكمة الألمانية الشابة تم نقلها مُباشرة عقب نهاية النزال الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


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