المُلاكم “عمار مسكين” يكشف تفاصيل إحتراق منزله!

ظهر المُلاكم السابق، عمّار مسكين مُتأثرا كثيرا بإحتراق منزله، وتواجده دون سقف يأويه، هو وزوجته وأولاده الصغار، في سيناريو مأساوي.

وصرّح لتلفزيون “النهار”، اليوم الثلاثاء :”أولا الحمد لله على سلامتي وسلامة أسرتي، ولكني أوجه رسالة للسلطات المعنية أكشف فيها ماحدث”.

وقال :”أريد أن أقول للوالي، زوخ، بأن الكارثة حدثثت بسبب شمعة، كُنا نستعملها للإضافة، بعدما قُطعت عنا الكهرباء في منزلنا”

وواصل :”عائلتي كانت تواجه موتا مؤكدا، بسبب ماحدث، وأنا أطلب أن تتم مُعاملتي كجزائري، رفع العلم عاليا في المحافل الدولية”.