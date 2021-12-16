المُناصر التاريخي لشباب بلوزداد في ذمة الله

فارق أمسية اليوم الخميس المُناصر التاريخي لفريق شباب بلوزداد حسن دهيمي المشهور بلقب “ياماها” الحياة.

وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قي القلب و الأوعية الدموية.

وكانت إدارة السياربي قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لتوفير أفضل رعاية صحية للمناصر الرمز لكن الموت خطفه.

ويُذكر أن حسن هو الشقيق التوأم لحسين الذي غدرت به أيادى الاجرام في سنوات الجمر.

كما سارعت بلدية بلوزداد لتعزية عائلة الراحل عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.