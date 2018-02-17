أكد مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب مجددا، أنه وافق على مواجهة الجزائر وديا في ماي المقبل.

وهذا تحضيرا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وقال غريب في تصريح إعلامي نقلته الصحافة المصرية.

“وافقت على مواجهة الجزائر في أحد التواريخ ما بين 20 و30 ماي القادم”.

كما أشار التقني المصري أنه طلب إقامة ودية ثانية أمام الجزائر خلال أي فترة توقف دولي بعد كأس العالم 2018 المرتقبة بروسيا.

ولفت المدير الفني المصري، إلى أن المنتخب المغربي أيضا، تقدم بطلبت لمواجهة منتخب مصر، لكنه لم يحسم موعد اللقاء بعد.