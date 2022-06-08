المُنتخب الأولمبي يتعادل أمام أندونيسيا ويُحقق المركز 9 في دورة “موريس ريفيلو”
حقق المُنتخب الوطني لأقل من 23 سنة المركز التاسع في دورة “موريس ريفيلو” بمدينة تولون الفرنسية.
وذلك عقب فوزه بركلات الترجيح 4-3 أمام مُنتخب أندونيسيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي أمسية اليوم الأربعاء بهدف في كل شبكة.
وكان المُنتخب الأندونيسي السباق للتهديف عند الدقيقة 87 عن طريق روسادي.
بينما عدل يانيس قرموش للمُنتخب الأولمبي في الدقيقة 90+3.
Thanks to their win (1-1, 4-3 pen) against Indonesia, Algeria (@LesVerts) clinch the 9⃣th place of the @TournoiMRevello 2022 🇩🇿
🇮🇩 Indonesia (@PSSI) finish🔟th of the Tournament #TMR2022 pic.twitter.com/yYxFt1BJOy
— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 8, 2022
#ALGINA | ⏱️ FULL TIME
Final whistle at @VilledArles
🇩🇿 Algeria (@LesVerts) 1-1 (4-3 pen) Indonesia (@PSSI) 🇮🇩
⚽️ Goals : @GuermoucheYanis (90’+3) / Rusadi (87′)#TMR2022 pic.twitter.com/pZ1iFtXkE4
— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 8, 2022