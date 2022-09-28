المُنتخب الأولمبي يصطدم بالكونغو الديمقراطية في تصفيات “الكان”

يستهل شهر أكتوبر المقبل المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا المُقررة بالمغرب.

فبعد اعفاء الخضر من الدور الأول للتصفيات سيواجهون في الدور الثاني منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تجاوز إثيوبيا.

أشبال المدرب الوطني، نور الدين ولد علي، سيلعبون لقاء الذهاب بالكونغو الديمقراطية “بين 21 و23 أكتوبر” ولقاء العودة بالجزائر “بين 28 و30 أكتوبر”.

وفي حال تجاوز الأولمبيين لمنتخب الكونغو الديمقراطية سيواجهون الفائز من لقاء غانا وموزمبيق في الدور الثالث.