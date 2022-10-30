المُنتخب الأولمبي يفوز أمام الكونغو ويفشل في بلوغ “الكان”

فشل أمسية اليوم الأحد، المُنتخب الوطني الأولمبي في بلوغ منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة سنة 2023.

وذلك رغم فوزه بثلاثية لهدف أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني للتصفيات الذي جرى بملعب 08 ماي 1945 بسطيف.

وسجل ثلاثية الخضر، كل من، محمد إسلام بلخير في الدقيقتين الـ10 والـ63، وشمس الدين بكوش من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1.

وجاء الاقصاء بعد الخسارة في مواجهة الذهاب بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا برباعية لهدف.