المُنتخب الأولمبي يواجه إتحاد العاصمة وديا

كشف فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم الجمعة عن برمجة مواجهة ودية أمام المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة.

الحساب الرسمي للنادي العاصمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” نشر بيانا رسميا جاء فيه.

“برمج الطاقم الفني لقاء ودي ضد المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة ، يوم السبت 30 جويلية 2022 على الساعة السادسة (18سا)”.

كما أضاف بيان “الإتحاد”:”هذا قبل التنقل إلى تركيا يوم الإثنين صباحا للدخول في تربص تحضيري ثاني من 1 أوت إلى غاية 14 أوت بمدينة انطاليا”.