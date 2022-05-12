المُنتخب الأولمبي يواجه فلسطين وديا تحضيرا لدورة تولون

تقرر مواجهة المُنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لمُنتخب فلسطين حسب ما كشفت عنه الفاف.

المواجهتين الوديتين الذي سيخوضهما أشبال المُدرب، نور الدين ولد علي، خلال شهر ماي الجاري تحضيرا لدورة موريس ريفيلو بتولون الفرنسية.

كما سيدخل زملاء، محمد آيت الحاج، في تربص تحضيري بداية من يوم 18 ماي تتخلله مواجهتين وديتين أمام المنتخب الفلسطيني.

في حين أنهى الأولمبيين تربصهم الأول خلال شهر ماي أول أمس الثلاثاء بمواجهة ودية أمام أكابر نجم بن عكنون حسمها الخضر ب2-1.