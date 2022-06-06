المُنتخب الأولمبي يُحقق فوزا معنويا أمام جزر القمر

حقق أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة فوزا معنويا أمام مُنتخب جزر القمر لأقل من 20 سنة.

وذلك بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة C لدور مجموعات دورة موريس ريفيلو بمدينة تولون الفرنسية.

كما وقع ثنائية الأولمبيين، بلاش، في الدقيقة 6 وشمس الدين بكوش في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وكان المُنتخب الوطني قد أُقصي في الجولة الثانية عقب هزيمتين أمام اليابان وكولومبيا.