المُنتخب الإسباني يبلغ ربع نهائي اليورو بالفوز أمام كرواتيا

تغلب أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الإسباني على نظيره الكرواتي في الدور ثمن النهائي في مُباراة مجنونة ليبلغ الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

مُنتخب “لاروخا” فاز في اللقاء الذي جرى بملعب “باركن ستاديون” بخماسية كاملة مُقابل ثلاثة أهداف بعد الذهاب للوقتين الإضافيين إثر انتهاء الوقت الرسمي ب3-3، وسجل ثلاثية أشبال المُدرب لويس أنريكي كل من بابلو سارابيا في الدقيقة ال38، سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة ال57 وكذا فيران توريس في الدقيقة ال77.

بينما وقع بيدرو غونزاليس لوبيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال20 وميسلاف أورسيتش في الدقيقة ال85 وماريو باساليتش في الدقيقة ال90+2 للمُنتخب الكرواتي، وفي الوقت الإضافي أضاف ألفارو موراتا الهدف الرابع للإسبان في الدقيقة ال100 وكذا ميكيل أويارزابال في الدقيقة ال103.