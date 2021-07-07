المُنتخب الإنجليزي يبلغ نهائي اليورو لأول مرة في التاريخ

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء “المُنتخب الإنجليزي” لنهائي منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بعد فوزه على المُنتخب الدانماركي في لقاء نصف النهائي الذي لُعب بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

المواجهة تقدم فيها المُنتخب الدانماركي عبر ميكيل دامسغارد في الدقيقة ال30 قبل أن يُعدل للإنجليز في الدقيقة ال39 سيمون كايير بالخطأ في مرماه.

المُنتخبين احتكما للوقتين الإضافيين ليُسجل هاري كين هدف التأهل للمُنتخب الإنجليزي في الدقيقة ال104 ليبلغ الآخير أول نهائي يورو في تاريخه.