المُنتخب الإيطالي يبلغ نهائي يورو 2020

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء المُنتخب الإيطالي لنهائي منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بعد فوزه على المُنتخب الإسباني في لقاء نصف النهائي الذي لُعب بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

المواجهة تقدم فيها المُنتخب الإيطالي عبر فيديريكو كييزا في الدقيقة ال60 قبل أن يُعدل ألفارو موراتا للإسبان في الدقيقة ال80 بطريقة جميلة.

المُنتخبين احتكما للوقتين الإضافيين ومن ثما لركلات الترجيح التي سمحت للمُنتخب الإيطالي بالتأهل بنتيجة 4-2.