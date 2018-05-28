المُنتخب التونسي يتَعادل مع نظِيره البرتغالي ودياً !

فرض المنتخب التونسي التعادل على مضيفه البرتغالي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الإثنين في مدينة براغا.

وكان المنتخب البرتغالي متقدما بهدفين حملا توقيع أندريه سيلفا عند الدقيقة 22، وجواو ماريو عند الدقيقة 34.

قبل أن ينتفض نسور الأطلس بهدفين عن طريق أنيس البدري عند الدقيقة 40 وفخر الدين بن يوسفعند الدقيقة 64.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد والمتوج أخيراً ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن المنتخب البرتغالي يواجه المنتخب الجزائري بلشبونة بوم 7 جوان المقبل في آخر محطاته قبل دخول غمار المونديال الروسي.