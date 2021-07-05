المُنتخب السعودي يُركز على هذه النقطة قبل النهائي ضد الخضر

أجرى المُنتخب السعودي حصته التدريبية الآخيرة مساء اليوم الإثنين على الملعب الرديف لملعب القاهرة، تحت إشراف المدرب صالح المحمدي.

وذلك تحسبا لمواجهة المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما غدا الثلاثاء في نهائي كأس العرب للمُنتخبات بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وطبق لاعبو المنتخب السعودي خلالها مرانًا على التنظيم الدفاعي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة ثم تم تدريب اللاعبين على ركلات الترجيح تحسبا للوصول إليها غدا وذلك لحسم اللقب.