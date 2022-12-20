المُنتخب الليبي يكشف قائمة كأس إفريقيا للمحليين

كشف المُنتخب الليبي اليوم الثلاثاء عن القائمة المعنية بالمُشاركة في منافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2023 المُقررة بالجزائر.

وحملت القائمة التي أعلن عنها المُدير الفني للمُنتخب الليبي مارتنز كورنتين 26 لاعبا.

ويتواجد المُنتخب الليبي في المجموعة الأولى رفقة البلد المُنظم الجزائر وكذا إثيوبيا وموزمبيق.

وتُلعب المنافسة بالجزائر في الفترة المُمتدة من 13 جانفي المُقبل إلى غاية الـ4 فيفري.