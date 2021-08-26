المُنتخب المحلي يتجاوز سوريا وديا

فاز أمسية اليوم الخميس المُنتخب الوطني المحلي بنتيجة هدفين لهدف وحيد على مُنتخب سوريا في مواجهة ودية.

المواجهة الودية الثانية للمحليين تحت إشراف الناخب الوطني المحلي عبد المجيد بوقرة جرت بالعاصمة القطرية الدوحة وبالضبط بملعب الجنوب بالوكرة.

وسجل أحمد قندوسي الهدف الأول للمحليين في الدقيقة الثالثة بينما وقع عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الدقيقة ال37.

وسيواجه المُنتخب الوطني المحلي نظيره البورندي في مواجهة ودية ثانية يوم الأحد بقطر.