المُنتخب المحلي يسقط أمام الكويت وديا

سقط أمسية اليوم الجمعة المُنتخب الوطني المحلي، أمام مُنتخب الكويت الأول في مواجهة ودية.

حيث انتهى اللقاء الذي جرى بدبي الإماراتية تحضيرا للشان بخسارة الخضر بهدف يتيم دون رد.

واهتزت شباك الحارس، أسامة بن بوط، في الدقيقة الـ65 ليختتم أشبال الناخب الوطني، مجيد بوقرة، تربصهم بخسارة.

وكان المحليين قد فازوا في مباراتين وديتين بتربصهم بالإمارات العربية المتحدة أمام سوريا بهدف دون رد، وأمام سيراليون بثلاثية دون رد.