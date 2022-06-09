المُنتخب المحلي يقهر الكونغو الديمقراطية بثلاثية

فاز سهرة اليوم الخميس المُنتخب الوطني للاعبين المحليين على مُنتخب الكونغو الديمقراطية.

وذلك بثلاثية دون رد في اللقاء الذي يندرج لحساب الجولة الثانية من الدورة الودية للمُنتخبات المحلية المُقامة بالجزائر.

حيث لُعبت المواجهة بملعب 05 جويلية الأولمبي، كما شهدت تسجيل، رضا بن سايح، وبلال بن حمودة، من ركلة جزاء وأحمد نذير بن بوعلي، ثلاثية الخضر في الدقائق 10 و13 و67.

وكان المُنتخب الوطني المحلي قد فاز في الجولة الأولى على مُنتخب النيجر بهدف يتيم دون رد.