المُنتخب المحلي يهزم النيجر وديا تحضيرا للشان

حقق أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني للاعبين المحليين الفوز أمام مُنتخب النيجر بنتيجة هدفين دون رد.

وذلك في مواجهة ودية هي الثانية للمحليين خلال تربص مدينة طبرقة التونسية بعد الفوز الأول أمام المُنتخب المالي بـ4-0.

وسجل ثنائية المحليين في موقعة اليوم كل من، فتحي طاهر وشعيب ذبيح في الدقيقتين الـ02 والـ90 على التوالي.

ويدخل موعد ملعب طبرقة ضمن برنامج تحضيرات أشبال، مجيد بوقرة، لمنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2023 بالجزائر.