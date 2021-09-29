المُنتخب المحلي يواجه جزر القمر وغينيا وديا

كشف موقع “ديزاد فووت” أن المُنتخب الوطني المحلي سيُجري مواجهتين وديتين تحسبا للمُشاركة في كأس العرب للمُنتخبات قطر 2021 المُقررة شهر ديسمبر المُقبل.

وأكد الموقع المذكور أن كتيبة الناخب الوطني المحلي عبد المجيد بوقرة ستواجه مُنتخبي جزر القمر وغينيا.

ومن المُقرر حسب ذات المصدر أن تُجرى المواجهتين الوديتين شهر أكتوبر المُقبل بملعب وهران الجديد في تاريخ الفيفا.

جزر القمر سيحط بالجزائر بمنتخبه الأول بسبب عدم مشاركته في تصفيات المونديال بينما سيكون منتخب غينيا بالمحليين فقط.