المُنتخب المغربي يفوز على غانا بشق الأنفس

تغلب منذ قليل المُنتخب المغربي على مُنتخب غانا بشق الأنفس في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

واستطاع أسود الأطلس حسم قمة الجولة الأولى من المجموعة c لصالحهم بنتيجة هدف دون رد.

وسجل اللاعب سفيان بوفال هدف أشبال المُدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش في الدقيقة ال83.

وجرى اللقاء الذي سمح للمغرب بتصدر المجموعة مؤقتا بملعب أحمدو أهيدجو.

اعترف لاعب منتخب سيراليون، جون كامارا، بقوة المنتخب الجزائري، معتبرا اياه من أفضل منتخبات العالم، كما أشاد بالدولي الجزائري رياض محرز.

وصرح جون كامارا، لمبعوث تلفزيون “النهار” بالكاميرون: “الجزائر ليست أفضل منتخب في إفريقيا فقط، بل في العالم أيضا”

كما أضاف: “أنا فخور بوجود لاعبين أفارقة جيدين يمثلون القارة أفضل تمثيل، في صورة رياض محرز”.

يذكر أن منتخب سيراليون، سيكون أول منافس للخضر في بطولة كأس أمم إفريقا 2021، المقرر بالكاميرون.

بلماضي يشرع في معاينة مُنتخب سيراليون في هذا الموعد

يجري لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم حصة تدريبية بداية من الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي.

و ستجرى اليوم أوّل حصة تدريبية لأشبال بلماضي بملحق ملعب “جابوما” الذي سيلعب به اللقاء المرتقب. بعد غد أمام منتخب سيراليون في إفتتاح مباريات “محاربي الصحراء”.

كما كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن مهندس التتويج بـ”كان” مصر سيكون على موعد اليوم مع معاينة لاعبي منتخب سيراليون. عن طريق “جلسة فيديو”. وهو الأمر الذي سيدخل القائد رياض محرز وزملائه في اجواء المباراة ولو بشكل نظري.

يذكر. أن الفاف أعلنت عن برنامج اليوم. عندما أكّدت أن اللقاء جرى بين مسؤولي الكاف و اللاعبون والجهاز الفني صباح اليوم على الـ 10:00 سا. فيما إلتقى أعضاء الطبي والإداري والإعلامي فيما بينهم على الـ 11:00 سا.

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