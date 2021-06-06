المُنتخب الوطني الأفضل في تاريخ المواجهات المُباشرة ضد مالي

يواجه سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري بداية من الساعة ال20:45 المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة المُقررة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ستُلعب بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

المُنتخب الوطني الجزائري واجه مالي في 25 مُباراة سابقة منها 8 مُباريات ودية و17 مُباراة رسمية، حيث فاز الخضر في 13 مُباراة بينما عاد الفوز لنسور مالي في 10 مُباريات وحسم التعادل مُباراتين فقط، هذا بينما ستُلعب المُباراة رقم 26 سهرة اليوم بتشاكر.

وكانت آخر مُباراة جمعت المنتخبين تلك التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر، حيث انتهت تلك المُباراة الودية بفوز الخضر بثلاثية لهدفين، ثلاثية الخضر سجلها آنذاك بغداد بونجاح، يوسف بلايلي من ركلة جزاء وكذا أندي دولور.

وكان المُنتخب الوطني قد واجه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة منتخب موريتانيا وديا سهرة الخميس الماضي وفاز عليه برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، في حين سيُجري أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر مُباراة ودية لهم في تربص شهر جوان يوم الجمعة المُقبل ضد المنتخب التونسي بملعب حمدي العقربي “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.