المُنتخب الوطني النسوي يستهل كأس العرب بالفوز على الأردن

استهل المُنتخب الوطني النسوي سهرة اليوم الأربعاء منافسة كأس العرب للسيدات مصر 2021 بالفوز على الأردن.

المنتخب النسوي فاز على الأردن بثلاثية لهدف وحيد في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي جرت بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

سجلت الهدف الأول نعيمة بوهني في الدقيقة ال34 قبل أن تُعدل للأردن ميساء جبارة في الدقيقة ال45.

وفي الشوط الثاني أضافت مدينة رمضاني الهدف الثاني في الدقيقة ال60 وسجلت كنزة حجار الهدف الثالث في الدقيقة ال65.