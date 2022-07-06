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الرياضة

المُنتخب الوطني للريغبي يُقصى من كأس إفريقيا أمام كينيا

بقلم عبد النور حواز
المُنتخب الوطني للريغبي يُقصى من كأس إفريقيا أمام كينيا
المُنتخب الوطني للريغبي
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ودع أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني للريغبي منافسة كأس إفريقيا 2022.

وذلك عقب الخسارة في الدور نصف النهائي الذي جرى بمدينة مارسيليا الفرنسية أمام مُنتخب كينيا بـ36-33.

وبهذا سيغيب الخضر عن منافسة كأس العالم 2023 المُقررة بفرنسا.

رابط دائم : https://nhar.tv/Rzdxg
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