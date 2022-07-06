المُنتخب الوطني للريغبي يُقصى من كأس إفريقيا أمام كينيا
بقلم عبد النور حواز
ودع أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني للريغبي منافسة كأس إفريقيا 2022.
وذلك عقب الخسارة في الدور نصف النهائي الذي جرى بمدينة مارسيليا الفرنسية أمام مُنتخب كينيا بـ36-33.
وبهذا سيغيب الخضر عن منافسة كأس العالم 2023 المُقررة بفرنسا.
🏉🇩🇿 Valeureuse et combative, l’Algérie s’est inclinée en demi-finale de Coupe d’Afrique de Rugby face au Kenya (36-33).
Éliminés, les Verts ne participeront pas à la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera en France. #RugbyAfricaCup @algerie_rugby https://t.co/5Yz7BYbscw
— DZfoot (@DZfoot) July 6, 2022
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