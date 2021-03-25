المُنتخب الوطني يتعادل ضد زامبيا في مباراة مجنونة

تعادل سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني الجزائري ضد زامبيا في مُباراة مجنونة بثلاثية في كل شبكة.

الهدف الأول للخضر سجله العائد لتشكيلة مُحاربي الصحراء رشيد غزال بعد تمريرة حاسمة رائعة من إسلام سليماني في الدقيقة ال18.

الهدف الثاني جاء عن طريق إسلام سليماني في الدقيقة ال25 بعد عمل رائع من رشيد غزال.

المُنتخب المُضيف قلص النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها باتسون داكا في الدقيقة ال33.

في الدقيقة ال52 عدل المحليين النتيجة عن طريق كلاتوس شاما برأسية خادعت مبولحي.

سليماني عاد مُجددا وأضاف الهدف الثالث للخضر في الدقيقة ال55 لكن باتسون داكا عدل النتيجة للزامبيين من ركلة جزاء في الدقيقة ال80.