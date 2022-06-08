المُنتخب الوطني يهزم تنزانيا بثنائية نظيفة

حقق أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري فوزا في غاية الأهمية أمام تنزانيا.

وذلك في اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

حيث انتهت المواجهة الذي احتضنها ملعب، بنجامين مكابا الوطني، بالعاصمة التنزانية، دار السلام، بهدفين دون رد.

ولم يستطع زملاء القائد، إسلام سليماني، هز شباك المُنتخب المُضيف إلى غاية الدقيقة 45+2 عن طريق رأسية، رامي بن سبعيني.

قبل أن يُضيف أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، الهدف الثاني عن طريق، محمد الأمين عمورة، في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز تصدر أبطال إفريقيا سنة 2019 مجموعتهم ب6 نقاط من فوزين.