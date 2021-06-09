المُنتخب الوطني يُحضر لتونس بحضور وناس وعطال !

يواجه سهرة الجمعة المُقبل المنتخب الوطني الجزائري نظيره التونسي بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية تونس في لقاء ودي تحضيري هو الآخير للخضر في تربص شهر جوان بعد مواجهتي موريتانيا وكذا مالي.

أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أجروا أمسية اليوم الأربعاء آخر حصة تدريبية قبل التوجه الى تونس، وذلك بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بحضور كل اللاعبين بمن فيهم آدم وناس الذي أُصيب على مستوى الرأس في مواجهة المنتخب المالي التي جرت سهرة الأحد وكذا يوسف عطال الذي أُعفي من مواجهة النسور المالية لتمكينه من اللحاق بمواجهة تونس.

الخضر سيشدون الرحال صبيحة الخميس صوب العاصمة التونسية تونس على متن طائرة خاصة على أن يُجروا في السهرة آخر حصة تدريبية لهم تحضيرا لمواجهة نسور قرطاج الودية، وذلك بالملعب الرئيسي.