المُنتخب الوطني يُشارك في حملة إعادة التشجير

يُشارك الاتحاد الجزائري لكرة القدم و المنتخب الوطني في الحملة الوطنية لإعادة التشجير التي تبدأ يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.

وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية، مثلما كشف عنه الموقع الرسمي للفاف اليوم الإثنين.

وقام الناخب الوطني جمال بلماضي وقائد الخضر رياض محرز بإطلاق حملة تشجير مكثفة وواعدة في الصيف الماضي

بمشاركة جميع المواطنين وجميع المؤسسات من أجل تعزيز التراث الوطني للغابات ، خاصة بعد الحرائق الرهيبة. في عدة مناطق من البلاد الصيف الماضي.