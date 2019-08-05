“المُنشطات” سبب غياب محرز عن “مانشستر سيتي”!

صنع الدولي الجزائري “رياض محرز” بغيابه عن قمة “الدرع الخيرية” بين ناديه “مانشستر سيتي” ونظيره “ليفربول”، لأسباب بقيت مجهولة لساعات.

وبعد طول إنتظار تم كشف الأسباب التي جعلت اليساري يخرج من قائمة “غوارديولا”، في آخر لحظة، بعدما كان مُتواجدا فيها.

وكشف التقني الإسباني بأن الجناح الطائر تناول دواءً بعد تعرضه لوعكة صحية، وهذا الدواء يُمكن أن يحتوي مواد مُنشطة.

وأوضح “الفيلسوف” خلال الندوة الصحفية التي تلت المُباراة بأن لاعبه تجرع هذا الدواء خلال فترة العُطلة دون علم الأطباء، وهو ما دفعه لعدم المُغامرة به.

وأشار “بيب” بأنه تخوف من إمكانية خضوع نجمه لفحص المُنشطات، وأن يسقط في الفخ ويدفع الثمن غاليا بالتعرض لعقوبة قاسية.

وشدد الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الستيزنس” بأن عدم الإعتماد على أفضل لاعب في إنجلترا لسنة 2016 كان الخيار الأمثل.

يُذكر بأن إبن “سارسال” قطع عُطلته وإستأنف مع “السكاي بلوز” مُبكرا، من أجل حصد لقب جديد، بعد تتويجه التاريخي بالكان.