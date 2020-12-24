النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية: سبتة ومليلية مدينتين إسبانيتين ونرفض الخوض في الملف

أعلنت كارمن كالفو النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، اليوم أن بلادها ترفض الخوض في ملف سبتة ومليلية اللتين.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية “سبتة ومليلية مدينتين إسبانيتين .. ولا يوجد ما نناقشه مع المغرب”.

وجاء تصريحات كارمن كالفو عقب تصريحات رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني حول مغربية سبتة ومليلية.

واكدت كارمن كالفو أن المغرب تعرف ذلك جيدا، و”لن تناقش الحكومة الإسبانية هذا الموضوع ولا أحد سيناقشه في هذا البلد”.

وتابعت النائبة الاولى “لطالما رفضت مدريد مقترحات الحوار حول مستقبل المدينتين، التي أطلقها أولا الملك الحسن الثاني، ثم بعده إبنه.”

وإستدعت الحكومة الإسبانية، الاثنين الماضي السفيرة المغربية في مدريد، من أجل تقديم توضيحات، حول التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المغربية.