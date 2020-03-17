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النائبة بدرة فرخي تتنازل عن راتبها لفاىدة عمليات التطهير والوقاية من وباء كورونا

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النائبة بدرة فرخي تتنازل عن راتبها لفاىدة عمليات التطهير والوقاية من وباء كورونا
بقلم م . فيصل

أعلنت النائبة البرلمانية عن ولاية جيجل الدكتورة بدرة فرخي التنازل عن راتبها الشهري لفاىدة عمليات التطهير والوقاية من وباء كورونا.

ونشرت النائبة عبر صفحتها على الفيسبوك “تدعيما لولايتي اعلن التنازل عن راتبي لفاىدة عمليات التطهير والوقاية”.

وأضافت الدكتورة فخري “تدعيما لجهود ولايتي في حماية المجتمع المدني وكوني ممثلة للشعب في هذه المحنة”.

وأكدت البرلمانية “انه أقل شيء أستطيع فعله هو وضع راتبي تحت امر عمليات التطهير والوقاية بمختلف المواد اللازمة و الوسائل”.

” والتي أتمنى ان يباشر فيها المجتمع المدني بجيجل وفق تنسيق محكم بيننا”.

وإختتمت الدكتورة فرخي “وعلى الفاعلين في المجتمع الجيجلي المبادرين بالعملية بكل جد وصدق التواصل عبر الخاص لتحديد وقت انطلاق العملية والمسؤولين عنها”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=791658

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