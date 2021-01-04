النائبة “رشيدة طليب” تؤدي القسم بالزي الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي

بالزي الفلسطيني أدت النائبة رشيدة طليب القسم بالكونغرس الأمريكي عقب فوزها للعهدة الثانية بعضوية مجلس النواب عن ولاية ميتشغان.

وكتبت النائبة عبر صفحتها على الفيسبوك “أكرم والديّ، اللذين أتيا إلى هذا البلد من فلسطين بحثًا عن حياة أفضل، بارتداء

زي فلسطيني مطرز اليوم”.

كما نشرت رشيدة طليب صورها بالزي الفلسطيني داخل قبة الكونغرس.

قالت النائبة “ابنتهما الأكبر من بين 14 طفلا، تؤدي اليمين الدستورية في الكونغرس الأمريكي للمرة الثانية.

وتابعت رشيدة طليب “أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية في الكونغرس، وأردت تكريمهما بارتداء زي فلسطيني مطرز”.

ولم تنسى النائبة اصولها الفلسطينية وبقيت تفتخر بها رغم المنصب الذي تحوز عليها في الولايات المتحدة الامريكية.

وكتبت رشيدة كيف جاء والديها إلى أمريكا قائلة:”جاء والداي من فلسطين من أجل حياة أفضل في أمريكا، في سن الـ19.

وواصلت النائبة ” تمكن والدي، مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط، من الحصول على وظيفة في شركة فورد موتور.”

وإختتمت النائبة “وبعد سنوات، تزوج والدتي التي تركت المدرسة في الصف الثامن للمساعدة في إعالة أسرتها”.

وإخيرا تقول رشيدة طليب ” لقد ضحى كلاهما كثيرًا حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنًا”.