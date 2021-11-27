النائب أحمد قمامة: الانتصار للجزائر في هذا اليوم الكبير

أكد النائب البرلماني وأمين محافظة جبهة التحرير الوطني لولاية تامنراست أحمد قمامة، أن إنتخابات المجالس البلدية والولائية هو الإنتصار للجزائر في هذا اليوم الكبير.

ودعا النائب البرلماني عن حزب “الأفالان” في إجتماع أخير قبل إنطلاق العرس الانتخابي بمقر محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بتمنراست مؤطري المكاتب عن الحزب من ملاحظين ومكلفين الى اليقظة التام والتعامل باحترافية مع المواقف.

سواء داخل مكاتب الاقتراع او حتى اثناء الاحتكاك بالناخبين داعيا اياهم الى الانتصار للجزائر في هذا اليوم الكبير وجعله عرسا من اعراس الوطن.

كما طالب الجميع الابتعاد عن كل التصرفات المشبوهة والتي من شأنها ان تخل بنزاهة العملية الانتخابية.

بالمقابل وجه تحية الى ادارة ولاية تمنراست على ما وفرته من دعم لوجستي ومرافقة ادارية في مستوى تطلعات الاحزاب والقوائم المترشحة وعلى رأسها والي ولاية تامنراست.

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بلجود ينتخب ويصرح للنهار.. آن الأوان للتعبير عن إنشغالاتكم بالتصويت

أدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في اطار محليات نوفمبر 2021 بابتدائية عبد الحميد بن عزوز.

كما دعا الوزير بلجود، المواطنين إلى ضرورة التوجه، إلى مراكز الاقتراع للانتخاب ممثليهم في البلديات.

وأشار، الوزير بلجود، في تصريح حصري للنهار، أن المواطنين مدعوين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية. كما شدّد وزير الداخلية على ضرورة الخروج إلى الاقتراع من أجل التعبير عن الانشغالات والمشاكل.

وأضاف، وزير الداخلية، أن البلدية هي الأساس والأقرب من المواطن، للسماع إلى انشغالاته. كما قال بلجود، إنه سيتم إعطاء صلاحيات لرؤساء البلديات حتى يؤدوا واجبهم في أحسن الظروف.

وعن سير الانتخابات، أشار الوزير إلى أنها تسير في ظروف حسنة، مضيفا ان التنظيم محكم ويسير وفق البرتوكول الصحي. كما صرح بلجود “ككل الجزائريين أديت واجبي، إن شاء الله بكل الولايات سيخرج المواطنون بقوة للتصويت حتى يختاروا من يمثلهم”.